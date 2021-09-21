Kaçak göçmenler, minibüsün camlarını kırarak kaçmaya çalışırken yakalandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, jandarmanın uygulaması sırasında minibüsteki 14 kaçak göçmen, aracın camlarını kırarak, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yeniçağa'da, TEM yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan 06 S 9565 plakalı minibüsü durdurdu. Bunun üzerine sürücü, minibüsü geri doğru sürmeye başladı. Jandarma ekiplerinin durdurmaya çalıştığı minibüsteki Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen, camları kırarak dışarı çıktı. Ekiplerin kovalamacasında kaçak göçmenler, kısa sürede yakalandı. Kaçak göçmenler, 4 bin 749'ar lira idari yaptırım uygulanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mahmut Y. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatılarak, 26 bin 474 lira ceza kesildi. Mahmut Y.´nin kullandığı minibüs ise trafikten menedilerek, otoparka götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-21 12:13:39



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