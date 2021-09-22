Kahve içmeye girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar

Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kültür ve Sümer mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin tanıdık olduklarını, kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden ziynet eşyası ile para çaldıkları ve kendilerini bekleyen araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-22 17:46:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.