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Bilardoculardan duygulandıran davranış Bilardo turnuvasında dereceye girenler kupalarını hediye etti

İHA

Bilardoculardan duygulandıran davranış Bilardo turnuvasında dereceye girenler kupalarını hediye etti

Bolu’da düzenlenen Sezin Özdemir Bilardo İl Turnuvası’nda dereceye giren sporcular, kupalarını geçtiğimiz günlerde korona virüsten hayatını kaybeden ve turnuvaya adı verilen Sezin Özdemir’in babasına hediye etti. Sporcuların duyarlı davranışı duygusal anlar yaşattı.
Bolu’da, Spor Bakanlığı Bilardo Federasyonu’nun koordinesinde düzenlenen ve 33 lisanslı sporcunun katıldığı Sezin Özdemir Bolu İl Birinciliği Turnuvası 5 gün süren müsabakaların ardından sona erdi. Turnuvada, 1’inciliği Murat Yörükoğlu, 2’inciliği Taylan Bal, 3’üncülüğü Cemal Varol ve 4’üncülüğü Adem Öztürk kazandı. Dereceye giren sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi. Törene Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, geçtiğimiz günlerde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ve adı turnuvaya verilen Sezin Özdemir’in babası Sami Özdemir ve sporcular katıldı.

“Rekor katılımla turnuvayı tamamladık”
Turnuvaya rekor katılım olduğunu ifade eden Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, “Dünyaca ünlü sporcuların yetiştiği ve ülkemizi yarışmalarda gururlandıran bilardo sporu, aynı zamanda güzel dostluklarında oluşmasına vesile oluyor. Burada rekor katılımla, 33 sporcu ve 8 resmi hakemle, 5 gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalar oynayarak il birinciliği turnuvamızı tamamladık. Dereceye giren sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.
Turnuvanın onur konuğu olan rahmetli Sezin Özdemir’in babası Sami Özdemir ise, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun" dedi.

Kupa ve madalyaları hediye ettiler
Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından turnuvada dereceye giren isimlere kupaları ve madalyaları takdim edildi. Sporcular ise, Sezin Özdemir’e ithafen kazandıkları kupa ve madalyaları, turnuvayı izlemeye gelen Sezin Özdemir’in babası Sami Özdemir’e hediye etti.

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