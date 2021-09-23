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Bolu’ya yılın ilk karı düştü Kartalkaya’da kar yağışı başladı

İHA

Bolu’ya yılın ilk karı düştü Kartalkaya’da kar yağışı başladı

Bolu’da, yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan önemli turizm merkezi Kartalkaya’ya yağdı.
Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı.
Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya’da başlayan yağmurla birlikte ilk kar örtüleri kısa sürede eridi. Kartalkaya’da bulunan otel çalışanları kar yağışı beklemediklerini ve bu sene karın erken geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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