Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı.
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, saat 16.30 sıralarında hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı bir süre sonra etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarla, araçların üzerinde ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oluyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-09-23 17:50:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.