Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, saat 16.30 sıralarında hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı bir süre sonra etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarla, araçların üzerinde ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oluyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-23 17:50:35



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