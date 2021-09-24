Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan Adem, hastanelik oldu

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, ayağı asansör ile duvar arasında sıkışan Adem Şahin (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ayağı incinen Adem, hastaneye götürüldü.

Olay, Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'ta meydana geldi. Oturduğu apartmanda ailesi de yanında olduğu sırada Adem Şahin'in ayağı, asansör ile duvar arasındaki boşlukta sıkıştı. Ailesi, çocuğu çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışma sonucu çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağı incinen Adem, sağlık ekibi tarafından tedavisi için ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-24 12:48:01



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