Kazada eşiyle ölen komiser yardımcısı için Bartın'da tören (2)

SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
Bartın´da, otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Uğur Özdemir'in babası İzzet Özdemir, annesi Fahriye Özdemir, oğlu Arda Kaan Özdemir (10), akrabalarının yanı sıra Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile meslektaşları katıldı. Uğur Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Emine Özdemir´in cenazesi ise Ankara´nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2021-09-24 15:26:47
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