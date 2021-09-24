İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, çalıştığı inşaatın çatısındaki 15 metrelik aydınlatma boşluğundan düşen Y.D. (17), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta yapımı devam eden 4 katlı bir bina inşaatında meydana geldi. İşçi Y.D., iddiaya göre çatıda çalıştığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Y.D., plastik malzemenin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Y.D.'nin düştüğünü gören diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Y.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Y.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-24 19:27:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.