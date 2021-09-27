Çalıştığı inşaat çatısından düşen 17 yaşındaki Yusuf, öldü

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da çalıştığı inşaatın çatısından aydınlatma boşluğuna düşerek yaralanan Yusuf Demir (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Yusuf Demir, çatıda çalıştığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Demir, plastik malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112'ye haber verdi. Ağır yaralanan Demir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Demir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-27 17:46:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.