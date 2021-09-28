Kovalamacayla durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçti

İsveç'te patlama: Çok sayıda yaralı var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM otoyolu İstanbul yönünde takibe aldıkları otomobile, `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada toplam 34 kilo 750 gram olan 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.S. gözaltına alındı. A.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-28 11:28:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.