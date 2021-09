Alaz'ın köpek saldırısında kopan kulağına 300 dikiş

Murat KÜÇÜKAyşenur YAMAN/ BOLU, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, komşularının 'Danua' cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Alaz İkra İlhande'nin (5) kopmak üzere olan kulağına, 4 saat süren ameliyatla 300 dikiş atıldı. Baba Sinan İlhande (36), başkalarının canının yanmaması için köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, 26 Eylül'de, Akçakoca ilçesi Orhangazi Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Dışarı çıkan Alaz İkra İlhande, sahibinin elinden kaçan 'Danua' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kulağını ısıran köpekten kendi başına kurtulamayan Alaz, çevredekiler tarafından çekilerek alındı. Köpeğin saldırısı sonucu küçük kız, kulağından yaralandı. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Alaz, daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 4 saat süren ameliyatın ardından küçük kızın kopmak üzere olan kulağına 300 dikiş atıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, Alaz'ın herhangi bir duyma kaybı yaşamayacağı ancak kulağında ve yüzünün bir kısmında iz kalabileceği belirtildi.

'4 SAAT 40 YIL GİBİ GELDİ'

Olayın ardından Alaz'ın babası Sinan İlhande, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Kızının psikolojik olarak da çok etkilendiğini belirten İlhande, "Komşumuzun köpeği, sahibinin elinden kaçarak kızıma saldırıyor. Komşularımın sayesinde altından alınıyor. Orada komşularım olmasaydı, kızım yaşamayabilirdi. En büyük hasar kulağında. Psikolojik olarak zaten söylemiyorum bile. Plastik cerrahide 4 saat müdahale ile ameliyat gerçekleşti. Karşı taraftan şikayetçiyim. Buradan kızım sağlıklı şekilde çıktıktan sonra adalet çerçevesinde girişimlerde bulunacağım. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Canımdan can gitti. Kızımın ameliyatta olduğu 4 saat bana 40 yıl gibi geldi. Bu yüzden kimsenin başına gelmesin. Köpeğin sahibini tanımıyorum. Alt sokakta olması gerekirken bizim sokaktaydı. Çocuk bilse gitmezdi. 'Bir anlık bir şey yapmaz' diyerek düşünüp yaklaşmış olabilir. Kızım arkadaşına gitmişti. Kızımın durumu şu an iyi ama kalıcı bir hasar olacak diyorlar" dedi.

Köpeğin tehlikeli tür olduğunu belirten İlhande, başkalarının çocuğuna zarar gelmemesi için sahibinin elinden alınarak, barınağa verilmesi amacıyla girişimde bulunacağını belirtip, "Köpeğin alınması için gerekli mercilere başvuru yaptık. Şu anda henüz bir işlem yapılmış değil. Gerekli başvurularımızı yapacağız. Başkasının çocuğuna zarar vermesin. Benim canımdan can gitti. İnşallah herkes gerekli hassasiyeti gösterir ve bizim mağduriyetimizi görür" diye konuştu.

Öte yandan köpek, bakıldığı kulübede görülmedi. Sahibinin köpeği alınmaması için başka yere götürdüğü belirtiliyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayşenur YAMAN

