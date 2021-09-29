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Reha Erginer: "Amacımız son haftalarda yakaladığımız oyun standardını devam ettirmek" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Denizlispor maçı bizim için çok önemli"

İHA

Reha Erginer: "Amacımız son haftalarda yakaladığımız oyun standardını devam ettirmek" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Denizlispor maçı bizim için çok önemli"

Denizlispor karşılaşmasının zor bir maç olacağını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Bizim temel amacımız son haftalarda yakaladığımız oyun standardını devam ettirmek" dedi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu evinde oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerinde çalışmalarına devam kırmızıbeyazlı ekipte Teknik Direktör Reha Erginer, maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir ligde oynadıklarını söyleyen Erginer, Denizlispor maçının, geçtiğimiz hafta sahadan mağlup ayrıldıkları Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra daha da önemli bir hal aldığını ifade etti.

"İki takım için de önemli bir maç"
Zor bir maç oynayacaklarını ve Denizlispor için de önemli bir müsabaka olacağını belirten Reha Erginer, "Yine zor bir maç oynayacağız. Her zaman söylüyorum takımların pozisyonu kağıt üzerindeki puan durumundaki yeri ya da bütçeleri sonucu etkilemiyor. Maçlar sahada kazanılıyor. Zor bir lig oynuyoruz. Oldukça sürpriz sonuçların ortaya çıktığı bir lig. Herkesin herkesi her yerde yenebildiği daha önceden sonuçların çok kestirilemediği bir lig. Bizim temel amacımız son haftalarda yakaladığımız tabi bu hafta mağlup olduk ama bir oyun standardını devam ettirmek. Gençlerbirliği maçında bölüm bölüm özellikle içeride iyi oynadığımızı düşünüyorum. Standardı yakaladığımızı düşünüyorum. Denizli maçında tabi bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Tabi Gençlerbirliği’ne çıkmadan önce önce son üç maçta 7 puan almıştık. Bu haftayı mağlubiyetle kapattık. Şimdi iç sahada tekrar yine bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz. Rakip de bu haftayı mağlubiyetle kapattı kendi sahasında. İki takım için de önemli hal alan bir maç. Biz iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta aslında çünkü yoğun bir tempodan çıktık. Üst üste 3 maç oynadık. Sonra pazartesi, cumartesi bir daha. Bu hafta biraz daha fazla zamanımız var. Biraz daha taktiksel anlamda saha çalışmalarına da ağırlık vereceğiz. Biz rakibimiz iyi analiz edip onlara göre çalışıyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Lige maç maç bakıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Kaybettiğimiz Gençlerbirliği maçından sonra çok daha önemli bir hal aldı" dedi.

"Biz takımın oyununu oturtmak istiyoruz"
Takımın adaptasyon sürecini atlattığını ifade eden Erginer, "Bazı oyuncular geç geldi. Bunların yansımalarını zaman zaman hissettik. Ama her oynanan maçta bunları azaltıyoruz. Artık adaptasyonla ilgili konuşacak çok bir şey yok. Takım adaptasyon sürecini aştı. Biz takımın oyununu oturtmak istiyoruz. Onda da oldukça fazla yol aldığımızı düşünüyorum. Mağlup olduğumuz Gençlerbirliği maçı da dahil son 4 maçta bir oyun istikrarından bahsedebilirim” diye konuştu.

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