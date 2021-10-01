Yasa dışı kripto üreten adreslere operasyon: 3 gözaltı

Bolu’da jandarma ekiplerince yasa dışı kripto para üreten 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve Gerede ilçesinde yasa dışı kripto para üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler eş zamanlı olarak kripto para üretilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda kripto para üretimi yapılan toplam 3 ayrı düzenek içerisinde toplam 61 elektronik cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.