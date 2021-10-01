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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında odunluk, garaj ve yemlik kullanılamaz hale geldi

İHA

Yangında odunluk, garaj ve yemlik kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 kişiye ait odunluk, garaj ve yemlik kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde Kemal Sönmez'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın odunluğun çevresinde bulunan yemlik ile garaja da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında Kemal Sönmez ve Sadık Sönmez'e ait odunluk, yemlik ve garaj ile çok sayıda tarım aleti yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı Memiş Acar'a ait samanlıkta ise hasar meydana geldi.

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