Bolu'da yasa dışı kripto para üretimine 3 gözaltı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı kripto para üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan 2 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bolu merkezi ve Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapılan toplam 3 ayrı düzenek içerisinde toplam 61 elektronik cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-01 15:34:46



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