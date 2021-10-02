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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan kamp açıklaması “Öncelikli hedefimiz cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak”

İHA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan kamp açıklaması “Öncelikli hedefimiz cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak”

– CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin Abant kampında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin öncelikli hedefi cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin “İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji” temasıyla Abant Tabiat Parkı’nda 2 gün boyunca sürecek TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, sabah saatlerinde milletvekillerinin katılımıyla başladı. Toplantının ilk bölümünün ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Altay, bir buçuk yıl sonra Cumhuriyetin ikinci yüzyıla adım atacağını belirterek, “Çalışmalarımız bizim her yasama yılı başında yaptığımız hazırlık, değerlendirme toplantısı olarak planlandı. Bu 27. dönemin dördüncü çalışma ve değerlendirme toplantısını ‘İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji’ vurgusuyla, temasıyla yapıyoruz. Çünkü cumhuriyetimiz bir buçuk yıl sonra 100 yılı devirecek ve ikinci yüzyıla adım atacak. Cumhuriyetimizi aradan geçen yüzyıl içerisinde demokrasi ile taçlandıramamış olmamız hepimizin de Türkiye’nin en büyük eksikliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin öncelikli hedefi cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir” dedi.

Milletvekilleri Anadolu’daki izlenimleri anlatacak
Kampın içeriği hakkında konuşan Altay, “Kampta güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız milletvekillerimize sunumlar yapıyor, yapmaktalar. Ayrıca tabi 27. dönemin bizce son yasama yılına yani beşinci yasama yılına girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ndeki yasama faaliyetlerindeki planlamalarımızı, stratejilerimizi de kampta değerlendirme imkanı bulacağız. Bununla beraber sayın milletvekillerimiz malum özellikle son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisinin bütün milletvekilleri Anadolu’yu karış karış gezdiler, geziyorlar, gezecekler. Anadolu’daki izlenimleri, vatandaşlarımızla hemhal olduklarında gördükleri tespitleri, yaptıkları tespitleri vatandaşlarımızın taleplerini, bugün ve yarın milletvekillerimiz söz alarak hem sayın genel başkanımız hem Merkez Yönetim Kurulu’muza ve bizlere nakledecekler. Böylece sahayı zaten çok tanıyan ve sürekli sahada olan bir parti olarak milletimizin sorunlarını çözümü noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“62 yasayı yüksek mahkemeye taşıdık”
Partisinin TBMM’de verdiği soru önergeleri ve kanun tekliflerinin değerlendirilmediğini açıklayan Altay, “27. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bin 907 adet kanun teklifi verdi. Yani 2018’den 2021’in Eylül’üne kadar. Bir tanesi bile bırakın genel kurula inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi. Dün sayın meclis başkanı ile yaptığımız kahvaltı bunu da gündeme getirdik. Yine Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 33 bin soru önergesi verdiler. Yine bir ayıp bunun 27 bini süresi içinde cevaplanmadı. 27. dönem de uluslararası anlaşmaları kenara koyuyorum, 83 kanun teklifi yasalaştı. Ve maalesef biz bunun 62 tanesini anayasaya aykırılıktan dolayı yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Bunun için bugün bu toplantıda yasama faaliyetlerinde yasama kalitesini, hem muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iç tüzüğünden kaynaklı haklarının verimli kullanılması ve sonuç alınması noktasında değerlendirmeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Milletvekillerimiz kamptan dolu dolu çıkacak”
CHP'nin vatandaşların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye devam edeceğini belirten Altay, "Sonuç olarak milletvekillerimiz bu kamptan dolu dolu çıkacaklar. 84 milyonun derdine derman olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde azami bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 5 Ekim’den itibaren de azami gayreti gösterecekler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek gayesi var. Ülkemizin iç barışının tesisi, aziz milletimizin huzurunun refahının ve mutluluğunun tesisidir.” dedi.

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