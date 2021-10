Kılıçdaroğlu: KHK ile görevlerine son verilenlerin tamamını 1 haftada iade edeceğiz 

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların çözümünün merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin olduğunu belirterek, "Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenler, hiç kimse merak etmesin. Yargı kararları ile 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, sorunlara talip olduklarını belirterek, "Ben gittiğim yerde, vatandaşlarla yaptığım toplantılarda 'Ben sizin oyunuza değil, sorununuza talibim' diyorum. Gittiğiniz her yerde bunu ifade edin. Biz sizin oyunuza değil, sizin sorunlarınıza talibiz deyin çünkü bu ağır yükü ortadan kaldıracağım. Sağlıklı ve tutarlı politikacılara ortaya koyacak partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi´dir ve biz bunu yapacağız. Yapmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği böyle tarihi bir sorumluluk var. Evet bütün sorunlara talibiz. Onlar sorunlardan kaçıyorlar. Sorunların dillendirilmesini istemiyorlar ama biz sorunların tamamına talibiz ve çözeceğiz çünkü biz ülkemizi seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Daha gelişmiş bir ülkede yaşamak istiyoruz" dedi.

`HALKIMIZI TÜKETİMİ DURDURMAYA ÇAĞIRACAĞIZ´

Elektrik kullanım fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, elektrik dağıtım şirketlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Buradan elektrik şirketlerine de iki sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Emeklinin aldığı aylık 15002 bin lira. 250 lira elektrik faturası geliyor. Ya sizde vicdan yok mu? Bu nasıl elektrik? Daha pazara gitmedi. Zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarlarsa yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız. Oturursun kafana göre zam yaparsın. Kim ödeyecek onu? En pahalı elektriği kullanıyoruz. Sadece evde oturanlar değil kuyudan su çekip tarlasını sulayan vatandaş için de aynı dert var. O elektrik düğmesine bastıkları zaman 5 çeşit vergi ödüyor vatandaş. O nedenle elektrik dağıtım şirketlerinin dikkatli adım atması lazım" diye konuştu.

`KİM NE KADAR ÇOK PRİM ÖDERSE O KADAR YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALACAK´

İktidara geldiklerinde halkın tüm sorunlarıyla ilgili sorumluluk üstleneceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çocukların eğitiminde de sorumluluk üstleneceğiz. Onların da sorumluluğunu üstleneceğiz. Anne babanın sofrasına bakın. Her evde huzurun olmasının sorumluluğu bizim sırtımızda. Biz o sorumluluğu da üstleneceğiz. Her evde bereketin, huzurun olması bizim sırtımızda. Biz o sorumluluğu alacağız. Emeklilerin aldıkları aylıklardan, haklarını arayan memurlara kadar herkesin sorumluluğunu alacağız. Emekli kardeşlerim unutmasınlar. 2 maaş ikramiyeyi söke söke aldık. Şimdi öyle bir düzen getirmişler ki ne kadar prim öderseniz o kadar az emekli maaşı alıyorsunuz. Bu sorumluluğu da alıyoruz. Kim ne kadar çok prim öderse o kadar yüksek emekli aylığı alacak. Düzenin ne kadar ters işlediğini ne kadar yanlış çalıştığını kendi aylıklarınızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

`İLK SEÇİMDE İNŞALLAH İKTİDARIZ´

CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK ile görevlerine son verilenlerle ilgili ise "Onurlu bir dış politika izleyeceğiz. Pinpon topu gibi gidip gelen bir yönetim tarzını asla kabul etmiyoruz. Yurtta barışı, dünyada barışı tesis edeceğiz. Her sorunu çözeceğiz. Sorunların çözümünün merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenler hiç kimse merak etmesin. Yargı kararları ile 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. İlk seçimde inşallah iktidarız ve beraber bu mücadeleyi yapacağız" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-02 17:41:44



