Beypiliç Boluspor - Denizlispor: 0-0

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xxx), Kemal Mavi (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)Mehmet (xxx), Fethi (xx), Ali (xxx), Abdurrahim (xx), Abdurrahman Canlı (xxx) (Dk. 90+3 Arda), Eray Ataseven (xx) (Dk. 83 Tugay), Roshi (xxx), Bregu (xx) (Dk. 83 Arda), Novak (x) (Dk. 72 Berk), Marshal (xxx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxxx)Hakan (xxx), Oğuz (xx), Schwechlen (xxx), Gökhan (xxx), Onazi (xx), Aissati (xxx) (Dk. 89 Djedje), Muhammed Gönülaçar (xx), Mayi (xx)(Dk. 76 Tusha xx), Muğdat (x) (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu xx), Ömer Şişmanoğlu (xx) (Dk. 63 İlhan xx)

SARI KARTLAR: Fethi (Beypiliç Boluspor), Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında kendi evinde Denizlispor'la 0-0 berabere kaldı.

24'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Bregu´nun şutunu kaleci kurtardı.

25'inci dakikada Eray'ın aşırtma vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

35'inci dakikada Boluspor atağında Bregu´nun ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci son anda kornere tokatladı.

42'nci dakikada Denizlispor atağında Muğdat sol çaprazda kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldı. Muğdat'ın vuruşunda Selmani mutlak golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

65'inci dakikada Boluspor gole bir kez daha yaklaştı. Roshi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa çok sert vurdu. Topu kaleci kornere tokatladı.

Mücadelede gol sesi çıkmayınca, maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-03 15:55:38



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