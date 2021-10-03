CHP’nin Abant kampı sona erdi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Çalışmalar politika notlarına dönüştürülecek”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abant’ta 2 gün boyunca süren TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda açıklama yapan Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu çalışmadaki veriler Merkez Yönetim Kurulu’nda politika notlarına dönüştürülecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin dün Abant Tabiat Parkı’nda başlayan ve “İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji” temasıyla yapılan TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün öğle saatlerinde sona erdi. Basına kapalı geçen toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 2 gün süren toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



“3 temel konu ön plandaydı”

Toplantıda 3 temel konunun ön planda olduğunu ifade eden Engin Altay, “Bu toplantıda hem önümüzdeki yasama yılındaki meclis çalışmalarımızda ağırlık vereceğimiz konular, gündeme getireceğimiz konular, Türkiye’nin temel sorunları ile ilgili yaklaşımlarımız ve perspektifimizi ortaya koyduk. Milletvekillerimizin sahada yaz boyunca ve öncesinde Anadolu’nun her yerinde dolaşan milletvekillerimizin oradaki görüş ve intibalarını aldık. Onunla beraber üç temel konu ön plandaydı. Birincisi hiç şüphesiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili değerlendirmeler. Zaten bir taslak çalışmamız, hazırlığımız var. Bu çalışma üzerinde enine boyuna değerlendirmeler yaptık. Ondan sonra ekonomik buhran diğer çok önemli, hatta en önemli konumuzdu. Ve rayından çıkan dış politika. Maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Bu konuda da önemli değerlendirmeler yapıldı” dedi.



“Milletvekilleri gezmeye devam edecek”

Çalışmaların parti notlarına dönüştürüleceğini ve milletvekillerinin gezilere devam edeceğini belirten Altay, “O çalışmada hem milletvekillerimiz bilgilendirildi hem parti yönetimi ve biz grup yönetim olarak milletvekillerimizin görüş ve önerilerinden yeni yasama yılında istifade etmek üzere onları toplayarak bir değerlendirme, bir rota omurgası ortaya koyduk. Bu çalışmadaki veriler Merkez Yönetim Kurulu’nda politika notlarına dönüştürülecek. Milletvekillerimiz bu dönemde de Anadolu'yu ve Rumeli’yi karış karış gezmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

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