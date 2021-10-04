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Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı Çocuklar narkotik köpeği sezası sevmek için birbirleriyle yarıştı

İHA

Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı Çocuklar narkotik köpeği sezası sevmek için birbirleriyle yarıştı

Bolu’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden çocuklar, gösteri yapan narkotik köpeği 'Sezar'ı sevmek için birbirleriyle yarıştı.
Bolu'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 50'nci Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimini ziyaret etti. Çocukları karşılayan Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan HAYDİ birimi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen narkotik köpeği “Sezar” çocukların yanına getirildi. Sezar’ı sevmek için birbirleriyle yarışan çocuklar için köpeğin eğitmeni polis memuru tarafından kısa bir gösteri yapıldı.
Evinde hayvan besleyen çocukların sorularını da yanıtlayan polis memurları daha sonra çocukları güvercinlerin yoğun olduğu Büyükcami Mahallesi'ne götürerek yem vermelerini sağladı. Etkinlik kapsamında küçük çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

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