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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUSKON'dan Bolu ziyareti

DHA

ULUSKON'dan Bolu ziyareti


BOLU, (DHA)-ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Bolu'da ziyaretlerde bulundu.ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile kentteki bazı firmaları ziyaret etti.BOLU ŞUBESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI Nezaket Emine Atasoy, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaretinde, Bolu´da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. ULUSKON'un Bolu Şubesi'ni açmak için çalışmalara başladıklarını belirten Atasoy, "ULUSKON, hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde teşkilatlanması olan ekonomik bir sivil toplum kuruluşudur. Bolu'da bu anlamda iş dünyası olarak bir yönetim oluşturmak istiyoruz. Burada iş dünyasında faaliyet gösteren, ticaret hayatında olan Bolu iş adamlarımız ve iş kadınlarımızla görüşmeler yapıp, seçim yapacağız. Ülkesini, milletini seven insanlarla çalışmak istiyoruz. Kadınları cesaretlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Bolu Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş ile gerçekleştirilen toplantıda ise, ULUSKON ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında ihracat başta olmak üzere iş birliği kararı alındı. Genel Başkan Atasoy, diğer ziyaretlerinde kentteki kurumların yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu. DHA-Ekonomi Türkiye-Bolu / Merkez
2021-10-04 12:30:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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