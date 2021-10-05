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Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

DHA

Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU´da, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz kişi, yüzünü şapkayla gizlemeye çalıştı. Ekiplerin uyardığı kişi elindeki maskesini takarak uzaklaştı.
Koronavirüs vakalarının son günlerde arttığı Bolu´da, polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi´nde denetim yaptı. Ekipler, maske takmayan ve kurallara uymayan kişilere uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında maskesini elinde taşıyan bir kişi, polis ekiplerini görünce önce yüzünü şapkayla gizleyerek kaçmaya çalıştı. Polisin kendisini fark ettiğini anlayan bu kişi, yapılan uyarıyla maskesini taktı. Kentte maske takmayanlara yönelik uyarıların devam edeceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-05 17:29:53

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