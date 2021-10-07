Araçtaki kadın çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin TEM yolunda durdurduğu otomobildeki kadın çantasında 3 bin 80 ecstasy ele geçilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilde bulunan Ö.Ö. (25) isimli kadının çantasında 3 bin 80 ecstasy ele geçirildi. Araçtaki Ö.Ö., S.Y. (39) ve F.K. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-07 12:02:37



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