Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İstanbul yönüne giden Nazım Coşkun yönetimindeki 54 ADY 828 plakalı otomobil, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiine geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden Coşkun, aracı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada Coşkun, yanan aracın bagajındaki eşyaları dışarı çıkardı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-07 16:05:56



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