Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı Dumanların arasından kuşunu kurtarmak için eve girdi

Bolu’da 2 katlı bir evin garajında yangın çıktı. Ön kısmını alevlerin sardığı evde mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahit ve Feride Özdere’nin yaşadığı 2 katlı evin ön kısmında garaj ve ardiye olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir çiftinin yaşadığı evin ön kısmını tamamen saran alevler ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda eve sıçramadan söndürüldü.



Telefon etmek için kaldığı evden çıkamadı

Yangın çıktığı sırada 2 katlı evin üst katında bulunan Feride Özdere, oğluna telefon etmek için evden çıkmadı. Uzun süre oğluna ulaşamayan Özdere dışarı çıkmak istediği sırada evin kapısına kadar gelen alevlerden dolayı yeniden eve girdi. Vatandaşların evde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri eve girdi. Feride Özdere, dumanların arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yangından kurtarılan Feride Özdere, “Oğluma telefon etmek için oyalandım. Ulaşamadım. Sonra kapıya geldiğimde dumanlar çıktı. Ben de geri döndüm” dedi.



Kuşunu evde bırakamadı

Yangını söndürme çalışmasını sonlandıran itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada olay yerine gelen ve 2 katlı evin alt katında yaşayan Feride Özdemir’in gelini Nurgül Özdere, “Limon” isimli kuşunu kurtarmak için eve girdi. Nurgül Özdere, dumanların içinden geçerek girdiği evden kuşunu alarak dışarı çıktı.

Yangında dumanlardan etkilenen Feride ve Nurgül Özdere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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