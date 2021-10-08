Bolu Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0-3

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
SALON: Bolu Karaçayır
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka
BOLU BELEDİYESPOR: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, Elif
FENERBAHÇE OPET: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), Cansu
SETLER: 25-16, 25-17, 25-20
SÜRE: 75 dakika (23,27,25)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe Opet, 25-16'lık skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, seti 25-18'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son setinde de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-19'luk skorla kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-08 17:43:56
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