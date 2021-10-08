Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

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Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 30 mağlup oldu.



Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, Elif

Fenerbahçe Opet: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), Cansu

Setler: 2516, 2517, 2520

Süre: 75 dakika (23, 27, 25)

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