Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 30 mağlup oldu.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Bolu Belediyespor: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, Elif
Fenerbahçe Opet: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), Cansu
Setler: 2516, 2517, 2520
Süre: 75 dakika (23, 27, 25)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.