Bolu’da silahlı kavga: 2 yaralı 2 kişinin silahlı kavgasında kurşunların isabet ettiği genç ağır yaralandı

Bolu’da, 2 kişinin cadde ortasında silahlı kavgasında taraflardan M.P. ve kavga anında caddede yürürken kurşunların isabet ettiği S.U. ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Ö.F.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A. arasında karşılaştıkları caddede tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada M.P. ayağından yaralanırken, kavga anında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların göğüs altına isabet ettiği 21 yaşındaki S.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan S.U. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. S.U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Yaralı girdiği apartmanda yakalandı

Kavgada ayağından yaralanan M.P. olay yerinden kaçarak Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Vatandaşların apartmana yaralı bir şahsın girdiğini ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler M.P.’yi yaralı halde yakaladı. M.P. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan Ö.F.A.’yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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