TEM’de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

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Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM’de kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan M.C.A. (33), C.A. (33) ve E.U. (26) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzre emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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