Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanan Semih, 2'nci kez ameliyat olacak



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Mertcan P. ve Ömer Faruk A.'nın silahlı kavgası sırasında yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Semih Uysal'ın (21) ilk ameliyatının başarılı geçmesine rağmen hayati tehlikesinin devam ettiği ve ikinci kez ameliyat olacağı belirtildi. Silahlı kavga sonrasında kaçan ve yaralı halde yakalan Mertcan P. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. caddede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taraflar, kavgada birbirlerinin üzerine defalarca tabancalarıyla ateş etti. Mertcan P. ayağından yaralanırken, olay yerinden arkadaşlarıyla geçen Semih Uysal´a mermiler isabet etti. Semih Uysal ağır yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheli de olay yerinden kaçarken, Mertcan P. yaralı halde girdiği apartmanda yakalandı. Ayağından yaralanan Mertcan P. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ömer Faruk A.'nın bulunması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan Semih Uysal'ı yaralayan şüphelinin belirlenmesi için de Mertcan P.'nin ele geçirilen tabancası balistik inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaçtığı apartman dairesinde yakalanan Mertcan P.'nin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli ayağı alçılı ve koltuk değnekli şekilde adliyeye sevk edildi. Mertcan P. adliyeye getirildiği sırada polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLACAK

Ağır yaralanan Semih Uysal, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semih Uysal'ın ilk ameliyatı başarılı şekilde geçti. Hayati tehlikesi devam eden gencin, karaciğerine saplanan kurşunun çıkarılması için ikinci bir operasyon geçireceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-09 18:26:20



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