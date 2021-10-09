Ters yönden çıkan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Bolu’da, Sanayi Sitesi’nden D100 Karayolu’na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlardan birindeki gaz kaçağını önleyemeyen itfaiye ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



Kaza, saat 19.30 sıralarında D100 Karayolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Engin Özcan idaresindeki BMW marka otomobil, sanayi sitesinden ters yönden D100 Karayolu'na çıkan Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı Şahin marka otomobille çarpıştı. Mahmut Uygur yönetimindeki 14 KE 126 plakalı Murat 124 marka otomobil ise, sanayi sitesine giriş yaptığı sırada kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, Engin Özcan idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ertan Dağlı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.



Gaz kaçağı durdurulamadı

Kazada hurdaya dönen Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı otomobilde gaz kaçağı meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin otomobildeki gaz kaçağını engelleme çalışması sonuç vermedi. Ekipler, olay yerine gelen vatandaşları araçların çevresinde sigara içmemeleri konusunda uyardı.

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