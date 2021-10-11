İtfaiyeciler, yanan evde kedi aradı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, yangın çıkan evde kedi olduğunu öğrenen itfaiyeciler, söndürme çalışmalarının ardından yeniden içeri girdi. Evin odalarındaki aramalarda kedi bulunamadı.
Yaşamkent Mahallesi 4'üncü Ada´da, saat 13.30 sıralarında, Mihriban Öztürk dışarıdayken zemin kattaki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev hasar gördü. İtfaiyeciler, bu kez evde beslendiği ve dışarı çıkmadığı söylenen kediyi bulmak için tekrar içeri girdi. Odalarda yapılan aramalarda, evde olduğu belirtilen kedi bulunamadı. Kedinin açık olan pencereden kaçmış olduğu düşünülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-11 15:48:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.