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İtfaiyeciler, yanan evde kedi aradı

DHA

İtfaiyeciler, yanan evde kedi aradı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, yangın çıkan evde kedi olduğunu öğrenen itfaiyeciler, söndürme çalışmalarının ardından yeniden içeri girdi. Evin odalarındaki aramalarda kedi bulunamadı.
Yaşamkent Mahallesi 4'üncü Ada´da, saat 13.30 sıralarında, Mihriban Öztürk dışarıdayken zemin kattaki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev hasar gördü. İtfaiyeciler, bu kez evde beslendiği ve dışarı çıkmadığı söylenen kediyi bulmak için tekrar içeri girdi. Odalarda yapılan aramalarda, evde olduğu belirtilen kedi bulunamadı. Kedinin açık olan pencereden kaçmış olduğu düşünülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-11 15:48:09

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