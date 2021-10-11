İtfaiyeciler, yanan evde kedi aradı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, yangın çıkan evde kedi olduğunu öğrenen itfaiyeciler, söndürme çalışmalarının ardından yeniden içeri girdi. Evin odalarındaki aramalarda kedi bulunamadı.

Yaşamkent Mahallesi 4'üncü Ada´da, saat 13.30 sıralarında, Mihriban Öztürk dışarıdayken zemin kattaki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev hasar gördü. İtfaiyeciler, bu kez evde beslendiği ve dışarı çıkmadığı söylenen kediyi bulmak için tekrar içeri girdi. Odalarda yapılan aramalarda, evde olduğu belirtilen kedi bulunamadı. Kedinin açık olan pencereden kaçmış olduğu düşünülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-11 15:48:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.