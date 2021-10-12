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Caddede yürürken silahlı kavgada vurulan genç 4 gündür ölüm kalım savaşı veriyor Ailesinin 4 gündür iyi haberi beklediği gencin babası ilk kez konuştu “Benim oğlum masum bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyor”

İHA

Caddede yürürken silahlı kavgada vurulan genç 4 gündür ölüm kalım savaşı veriyor Ailesinin 4 gündür iyi haberi beklediği gencin babası ilk kez konuştu “Benim oğlum masum bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyor”

Caddede arkadaşlarıyla yürürken 2 kişinin silahlı kavgasında kurşunların hedefi olan ve 4 gündür hayat mücadelesi devam eden Semih Uysal’ın (21) babası Erol Uysal, “3 tane çocuğum var. Hayatımız allak bullak oldu" dedi.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Mertcan P. ve olay sırasında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların hedefi olan Semih Uysal (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Ömer Faruk A. ve Mertcan P. gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadeleri alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kurşun daha çıkarılamadı”
Merminin karaciğerine isabet ettiği Semih Uysal’ın hastanedeki yaşam mücadelesi 4 gündür devam ediyor. 2 kez ameliyat edilen ancak karaciğerine saplanan kurşunun çıkarılmadığı Uysal’ın ailesi ise çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.
Oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen baba Erol Uysal, “Benim çocuğum olayla alakasız durumda. Oradan arkadaşlarıyla geçerken tamamen kaza kurşununa kurban gitti. Olayla ve kişilerle hiçbir bağlantısı yok. Masum bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyor. Kurşun daha çıkarılamadı. Şuana kadar yapılan işlemler iç kanamayla ilgiliydi. Karaciğerde kanama vardı. Kanamaya tampon yapıldı. Henüz 24 saate girmedik. Şuana kadar bir şey yok ama hayati tehlikesi devam ediyor. Bundan sonraki süreçler uzun bir süreç. Kanama olmazsa tedavi sürecine geçilecek. Henüz tedavi sürecine geçilmedi. 2 defa ameliyat geçirdi ve birkaç defa daha ameliyat geçireceğini söylüyorlar. "Kurşun çıkmayacak" diye söylendi ama ileride ne olur bilmiyoruz. Şuanda kurşunu çıkaramıyorlar” dedi.

“Düzenimiz bozuldu”
Oğlunun askerden yeni geldiğini ve orada burnunun bile kanamadığını ifade eden Uysal, "3 tane çocuğum var. Hayatımız allak bullak oldu. Düzenimiz bozuldu. Her şeyimiz bozuldu. Çocuğumuz böyle. Askerden geldi, burnu bile kanamadı. Böyle bir şey yaşadık. Tamamen masum. Hiçbir suçu yok" şeklinde konuştu.
“Bu benim çocuğum değil, herkesin çocuğu olabilirdi”
Yetkililerden ağır ve caydırıcı cezaları çıkarılmasını isteyen Uysal, "Bu kişilerin insanlara silah sıkması, rahatlıkla gözünü kırpmadan ateş etmesi çok acı. Buradan sayın büyüklerime sesleniyorum. Onların çocukları da olabilirdi. Bugün benim çocuğum ölüm kalım savaşı veriyor. Hayati tehlikesi geçmedi. Kendi çocuklarının olduğunu düşünerek yasalar çıkmasını, caydırıcı cezalar çıkmasını temenni ediyorum. Bu insanlar nasıl rahatça silah sıkabiliyorlar hala anlamış değiliz. Bu benim çocuğum değil, herkesin çocuğu olabilirdi” ifadelerini kullandı.

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