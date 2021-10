Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma “Bana iftira atan A.T. cezaevinde kendi etini pişirip yerdi”

Bolu’da mahkumlara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru Yaşar S., mahkemedeki savunmasında, “Bana iftira atan A.T., bacağından et koparıp cezvede pişirerek yerdi. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir” dedi.

Bolu’da F Tipi cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalıştığı sırada mahkumlara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Yaşar S. ile aynı cezaevinde cinayet suçundan hükümlü A.T. ve tutuksuz sanık S.K.’nın yargılanmasına devam edildi. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada infaz koruma memuru Yaşar S. ve A.T. mahkeme salonunda hazır bulunurken, diğer sanık S.K. ise raporlu olduğu için duruşmaya katılmadı.



“Meyve bıçağıyla etini koparıp yerdi”

Tutuksuz sanık Yaşar S., üzerine atılı suçu kabul etmeyerek diğer sanık A.T.’nin kendisine iftira attığını ileri sürdü. Yaşar S., “Bu iftirayı bana cinayetten tutuklu bulanan A.T. bilerek üzerime atmıştır. Ben hiçbir tutukluya uyuşturucu temin etmedim ve satmadım. A.T. hep sorun oluşturan bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca parmağını kesip boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir” dedi.



“Oldu olacak bir de idam etsinler”

Sanık A.T. ise tutuksuz yargılanan S.K.’nin mahkumlara uyuşturucu madde sattığını iddia ederek, “Ben bu şahısla husumetliyim. Nedeni ise kendisi erkeklere ilgi duyan ve cezaevinde uyuşturucu satan birisidir. Cezaevinde uyuşturucuyu mahkumlara satan da odur. Ben asla gardiyan Yaşar S.’den uyuşturucu falan almadım. Burnumdan ve elimden ameliyat olduğum için ağrı kesici hap kullanıyorum. Sigara bile içmem. Oldu olacak bir de idam etsinler beni” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.