Mantar toplarken kaybolan 2 kişi 3 saatlik aramada bulundu

Bolu’da, mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kişi jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Erol G. (60) ve Ahmet T. (56), kayboldu. Eve dönüş yolunu bulamayan şahıslar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan 2 kişinin yönlendirmesiyle başlatılan çalışmada, Erol G. (60) ve Ahmet T. (56) 3 saatlik arama sonunda bulundu. Erol G. ve Ahmet T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.