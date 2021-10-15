Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı temizlik işçisi Turgay Kayaalp'i çöp toplarken bıçaklayıp, öldüren Mustafa Kemal Ç., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mustafa Kemal Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, olayın anlık yol kavgası olduğunu ve temizlik işçisini daha önce tanımadığını, husumeti olmadığını olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan Mustafa Kemal Ç.'nin, olay günü Covid-19 tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. 11 suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 12 yıl hüküm giydiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-15 15:57:11



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