Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bolu'da, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı temizlik işçisi Turgay Kayaalp'i çöp toplarken bıçaklayıp, öldüren Mustafa Kemal Ç., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mustafa Kemal Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, olayın anlık yol kavgası olduğunu ve temizlik işçisini daha önce tanımadığını, husumeti olmadığını olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Öte yandan Mustafa Kemal Ç.'nin, olay günü Covid-19 tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. 11 suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 12 yıl hüküm giydiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-15 15:57:11
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