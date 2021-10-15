Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

DHA

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bolu'da, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı temizlik işçisi Turgay Kayaalp'i çöp toplarken bıçaklayıp, öldüren Mustafa Kemal Ç., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mustafa Kemal Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, olayın anlık yol kavgası olduğunu ve temizlik işçisini daha önce tanımadığını, husumeti olmadığını olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Öte yandan Mustafa Kemal Ç.'nin, olay günü Covid-19 tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. 11 suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 12 yıl hüküm giydiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-15 15:57:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
YEREL HABERLER Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Bursaspor maçına ...
Kargo aracında kaçak cep telefonu ve binlerce tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aracında kaçak cep telefonu ve binlerce tütün ...
Reha Erginer: “Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz”
YEREL HABERLER Reha Erginer: “Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak ...
Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak ...
Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak ...
Yolda yürüyen Semih´in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yolda yürüyen Semih´in vurulduğu çatışmanın ...
Mantar toplarken kaybolan 2 kişi 3 saatlik aramada bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplarken kaybolan 2 kişi 3 saatlik aramada ...
Cadde ortasında 2 kişi silahla böyle çatıştı Çatışmada yaralanınca elinde silah ile apartman girişine sığındı
YEREL HABERLER Cadde ortasında 2 kişi silahla böyle ...
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği Bolu Dağı’nda orman denizini andıran rengarenk ağaçlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Bolu Dağı'nda ...
Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma “Bana iftira atan A.T. cezaevinde kendi etini pişirip yerdi”
YEREL HABERLER Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma ...
Mahkumlara uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan `Hannibal´ savunması
YEREL HABERLER Mahkumlara uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.