Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bolu'da, görevi başındayken öldürülen belediye temizlik işçisi Turgay Kayaalp için Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende Kayaalp´in yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri ve temizlik görevlileri yer aldı. Törende Kayaalp için helallik alındı ve dualar okundu. Kayaalp'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-15 19:13:21



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