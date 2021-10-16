Kadın girişimciler Bolu’da biraraya geldi Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir: “Kadınlar olmadan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir” TOBB Ankara İl Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmaz: “Evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimciler Bolu’da biraraya geldi Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir: “Kadınlar olmadan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir” TOBB Ankara İl Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmaz: “Evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım”

İHA

Kadın girişimciler Bolu’da biraraya geldi Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir: “Kadınlar olmadan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir” TOBB Ankara İl Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmaz: “Evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım”

Bolu’da, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Ortak Akıl Toplantısı’na katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, “Kadınlar olmadan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Çünkü kuşlar tek kanatlarıyla uçamazlar” dedi.
Bolu’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ticaret odaları başkanları, akademisyenler ve kadın girişimcilerin katıldı. Programın açılış konuşmasına söz alan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, “Ülkemizde girişimcilik alanında kadın erkek kavramını kullanmayacağımız günlerin çok uzakta olmadığına inanıyorum. Bu ülkenin girişimcileri, üreticileri olarak, ülkemizi dünyada hakettiği yere kadınerkek hep birlikte çalışarak ulaştıracağız. Ankara Sanayi Odası olarak kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata yeterince katılamadığına dikkat çekmenin dışında da imkanlarımız ölçüsünde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kadınların her alanda katılım oranlarını artırmak ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımızı zenginleştirecek, özellikle ekonomik gelişmemizi hızlandıracaktır. Kadınlar olmadan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Çünkü kuşlar tek kanatlarıyla uçamazlar” ifadelerini kullandı.
“Nitelikli istihdam açığımız çok büyük”
TOBB Ankara İl Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmaz, kadınların iş hayatına çekilmesi gerektiğini belirterek, “Tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi veya minimize edilmesi, mümkünse geri kazanımının sağlanması kapsamında oluşturduğumuz çalışma grubuyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, STK’lar, dernekler, anaokulları, lise ve üniversiteler ile kooperatifler işbirliğinde ortak projeler ve çalışmalar yaparak Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturma, sektörde kadın istihdamını artırma ve ekonomiye katma değer sağlanmasını hedeflediğimiz çalışmalarımız devam ediyor. Nitelikli istihdam açığımız çok büyük. Evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım. Yapacağımız tüm bu çalışmalar eminim ki örnek teşkil edecek, daha çok kadın istihdam etmemizi sağlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak ...
Bolu’nun kaynak suyu içmesi için ilk adım atıldı Karadere Tüneli’ne ilk deneme suyu verildi
YEREL HABERLER Bolu’nun kaynak suyu içmesi için ilk adım ...
Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak ...
Cezaevinden izinli çıktı, temizlik işçisini bıçakla öldürdü Tartıştığı temizlik işçisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, temizlik işçisini bıçakla ...
Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
YEREL HABERLER Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Bursaspor maçına ...
Kargo aracında kaçak cep telefonu ve binlerce tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aracında kaçak cep telefonu ve binlerce tütün ...
Reha Erginer: “Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz”
YEREL HABERLER Reha Erginer: “Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak ...
Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak ...
Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak ...
Yolda yürüyen Semih´in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yolda yürüyen Semih´in vurulduğu çatışmanın ...
Mantar toplarken kaybolan 2 kişi 3 saatlik aramada bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplarken kaybolan 2 kişi 3 saatlik aramada ...
Cadde ortasında 2 kişi silahla böyle çatıştı Çatışmada yaralanınca elinde silah ile apartman girişine sığındı
YEREL HABERLER Cadde ortasında 2 kişi silahla böyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.