Gerede'de 4 ev 2 samanlık yandı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Enseliler köyünde çıkan yangında 4 ev ile 2 samanlık yandı.
Gerede ilçesine bağlı Enseliler köyünde dün gece saatlerinde Suat Aslan'a ait evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki ev ve samanlıklara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Yangında 4 ev ile 2 samanlık kullanılmaz hale geldi, bazı kanatlı hayvanlar da telef oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-16 14:58:35
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