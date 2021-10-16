Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü

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Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü Kübra Dikmen (24) ile yanındaki Ozan Güder (28) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Gerede ilçesi D-750 yolu Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara´dan Gerede yönüne giden sürücüler, yol kenarındaki dere yatağında ters dönmüş aracı görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, 26 ADJ 121 plakalı otomobilde bulunan sürücü Kübra Dikmen ve Ozan Güder´in hayatını kaybettiğini belirledi. Dikmen ve Güder´in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2021-10-16 17:49:13



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