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Kuryeyi vurdu, başkasına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

DHA

Kuryeyi vurdu, başkasına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da husumetlilerin tetikçisi zannederek kuryeyi tabancayla vurup yaralayan Cuma A.'nın (23) başka bir kişiyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Cuma A.'nın bir kişiye peş peşe tokat atıp yüzünü yumrukladığı görülüyor.
Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Çiğ köftecide kurye olarak çalışan A.Y. (19), motosikletiyle sipariş için gittiği adresi bulamadı. Sokakta adresi aradığı sırada A.Y., Cuma A.'nın yanından 2 kez motosikletiyle geçti. İddiaya göre, Cuma A., kurye A.Y.'yi husumetlilerin tetikçisi zannederek tabanca ile 4 el ateş açıp yaya olarak kaçtı. Kurşunlardan biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, daha sonra taburcu oldu.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE KONDU
Polis tarafından yakalanan Cuma A., emniyetteki ifadesinde, kuryenin husumetlileri tarafından gönderilen tetikçi olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen Cuma A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞ
Öte yandan Cuma A.'nın daha önce bir kişiyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Cuma A.'nın bir kişiye peş peşe tokat attığı, yere düşen kişinin yüzüne vurduğu ve darp edilen kişinin ise herhangi bir karşılık vermediği görülüyor. Yaklaşık 3 ay önce çekilen görüntülerin Cuma A.'nın arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-18 15:14:57

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