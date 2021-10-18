Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan mahkemede ilginç savunma “Cinsel uyarıcı madde taşıdığımı zannediyordum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan mahkemede ilginç savunma “Cinsel uyarıcı madde taşıdığımı zannediyordum”

İHA

Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan mahkemede ilginç savunma “Cinsel uyarıcı madde taşıdığımı zannediyordum”

Bolu’da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda ayakkabı içindeki uyuşturucu maddeyle yakalanan M.K., mahkemedeki savunmasında, “Çocukluk arkadaşım cinsel uyarıcı madde taşıdığımı söyledi. Uyuşturucu olduğunu bilseydim taşımazdım” dedi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsüne TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, M.K.’ya ait valizdeki ayakkabı kutusunda 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan M.K., hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ayakkabı kutusunu çocukluk arkadaşının verdiğini ve içinde cinsel uyarıcı hap olduğun söyleyen M.K., “Uyuşturucu madde ticareti yaptığım doğru değildir. Çocukluk arkadaşım olan D.K., olay günü bana bir kutu içerisinde ayakkabı verdi. Bunu Samsun’da kendisinin veya ağabeyinin alacağını söyledi. Ayakkabının içerisinde de cinsel uyarıcı madde olduğunu, yakalanmam halinde hiçbir şey olmayacağını belirtti. Ben de kendisine inandım. Çünkü çocukluk arkadaşımdı. Polisler otobüsü durduğunda, kutu içerisindeki ayakkabıyı bile ben kendim teslim ettim. Eğer uyuşturucu madde olduğunu bilseydim o ayakkabıyı almazdım. Ailemden uzak kaldım. Mağdur olan benim” dedi.
M.K.’nın savunmasının ardından mahkeme heyeti şahsın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Kasım 2021 tarihine erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YÖK Başkanı Özvar: 2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük önem taşıyor
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: 2023 hedeflerimiz çerçevesinde ...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor" YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin geleceği için 14 rektörle bir araya geldi
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Bilimsel üretkenlik ...
Kuryeyi vurdu, başkasına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kuryeyi vurdu, başkasına şiddet uyguladığı görüntüler ...
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara ...
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 20 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 20 metreye ...
Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu
YEREL HABERLER Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında ...
Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı Kuryeyi ayağından vuran Cuma A.: “Beni vurmaya geldi, vurdum”
YEREL HABERLER Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını ...
Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu; 'Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım' dedi
YEREL HABERLER Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu; 'Selam ...
Husumetli olduğu genci ayağından vurdu Selam yollamış dediği genci evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
YEREL HABERLER Husumetli olduğu genci ayağından vurdu Selam yollamış ...
Kaza yapan araçlardan biri devrildi, diğeri nöbet kulübesi bahçesine uçtu: 2 yaralı Refüjden karşıya geçen otomobil 100 metre ilerideki bahçeye girdi Aracın üzerlerine geldiğini gören güvenlik görevlisi ve arkadaşı şans eseri kurtuldu
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlardan biri devrildi, diğeri nöbet ...
Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü
YEREL HABERLER Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü
Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi ölü bulundu
Gerede'de 4 ev 2 samanlık yandı
YEREL HABERLER Gerede'de 4 ev 2 samanlık yandı
Bolu’da, 4 ev ve 2 samanlık yangında küle döndü
YEREL HABERLER Bolu’da, 4 ev ve 2 samanlık yangında küle döndü
Kadın girişimciler Bolu’da biraraya geldi Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir: “Kadınlar olmadan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir” TOBB Ankara İl Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmaz: “Evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım”
YEREL HABERLER Kadın girişimciler Bolu’da biraraya geldi Ankara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.