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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal Orman Envanteri çalışmaları devam ediyor

İHA

Ulusal Orman Envanteri çalışmaları devam ediyor

Bolu’da, orman kaynaklarındaki değişimleri izlemek, ormanların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ve sürekliliğini sağlamak için Ulusal Orman Envanterinin yapılması çalışmaları devam ediyor.
Bolu’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Ulusal Orman Envanteri çalışmaları Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık alanında devam ediyor. Orman kaynaklarındaki değişimleri izlemek, ormanların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ve sürekliliğini sağlamak için yapılan çalışmalar Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer Başkanlığında, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, DenetimKontrol Başmühendisi Armağan Yalçın ve Araştırma Müdürlüğünde Başmühendis Aydın Çömez’den oluşturulan ekip ile takip ve denetimi yapılıyor.
Orman envanteri ölçümleri yapılarak, ülkenin orman ürünlerinden elde edilen hammadde kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasındaki yeterliliği, insanların ormanlardan beklentileri ve ihtiyaçları, yaban hayatı gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde mevcut durumunun değerlendirilmesi yapılarak geleceğe dönük planlanmasının ve çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

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