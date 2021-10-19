Jandarma sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı Jandarma seyahat ettiği minibüslerde kurallara uymayanlara ceza kesti

Bolu’da, sürücüleri denetlemek için minibüslere yolcu gibi binen jandarma ekipleri, kurallara uymadıklarını tespit ettiği 6 sürücüye para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetim yaptı. Denetimler kapsamında, jandarma kadın personeli ilçeler arasında seyahat yapan minibüslere sivil kıyafetle yolcu olarak binerek sürücülerin trafik kurallarına, yolcuların ise koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan 6 sürücüye para cezası uygulandı.

Kurallara uyanlara teşekkür etti

Yolcu gibi seyahat ettiği bir minibüsü Mudurnu yolunda durduran jandarma personeli, kendisini yolculara tanıttıktan sonra kurallara uyduğu için minibüs şoförüne teşekkür etti. Yolculara da uyarılarda bulunan jandarma, “Otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmalar en çok emniyet kemeri takmamaktan kaynaklanıyor. Seyahatlerimizde kurallara uyalım” dedi.

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