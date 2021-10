Reha Erginer: "Oyuncularıma inanıyorum" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Menemenspor maçını kesinlikle alacağız"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Önümüzde çok zorlu bir Menemenspor maçı var. Oyuncularıma inanıyorum, bu maçı kesinlikle alacağız. Bu şanssızlığımızı da elbet kıracağız” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 10. haftasında evinde oynayacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde hazırlanan kırmızıbeyazlılar, Menemenspor karşılaşmasından 3 puanla evlerine dönerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.



“Takımıma olan inancımı kaybetmedim”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, geçtiğimiz hafta sahadan mağlup ayrıldıkları Bursaspor karşılaşması için skoru hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirterek, “Maçın geneline baktığınızda bu skoru hak edecek oyun oynamadık. Ama bir durum tespiti de yapmak lazım. Sonuçta 4 haftadır kazanamıyoruz. Bursaspor maçı da kazanamadığımız bir maç. İstediğiniz kadar gol pozisyonuna girin, istediğiniz kadar gol kaçırın, istediğiniz kadar tüm istatistiklerde rakipten iyi olun bu bir şey ifade etmiyor. Sonuçta üç direğin arasından topu geçirip hanenize 3 puan yazıyorsanız haklısınız. Değilse değilsiniz. Ama ben takımıma olan inancımı hiç kaybetmedim. Kaybetmeyeceğim de. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. İyi oyun oynuyoruz. Bunun da sonucunu inşallah alacağız. Önümüzde çok zorlu bir Menemenspor maçı var. Oyuncularıma inanıyorum, bu maçı kesinlikle alacağız. Bu şanssızlığımızı da elbet kıracağız. Her şey şanssızlıkla ifade edilmez ama bizim için de bir şeylerin ters gittiği muhakkak. Ama bunları değiştirecek olan da biziz. Şu anda takımın oynadığı oyun ortada. Bu oyunu destekleyici sadece sonuca ihtiyacımız var. Bunu da alacağımıza eminim” dedi.



“Futbol sonuç oyunu”

Ligdeki sıralamaların suni olduğunu ve 45 hafta sonra şekillenmeye başlayacağını ifade eden Erginer, “Aslında kaybettiğimiz 3 haftada bu puanları ileride ararız dememin sebebi buydu. Bu şekillenmiş ligin içinde doğru bir yer edinmek lazım ki bir sonraki hedeflerinizi ona göre revize edin. Üst sıralardaki takımların içerisinde yarışın. Farklı hedefler kovalayın. Bu hedeflerden biraz geride kaldık. Ama bunlar da günlük sonuçlarla bağlantılı. Alınacak 2 üst üste galibiyetle her şeyin tekrar değişeceği, farklı şeylerin olacağı bir ortam var. Kazananın her zaman haklı olduğu, nasıl kazandığı ya da nasıl kaybettiğinin çok önemli olmadığı bir ortamdayız. Aslında konuşulanlar da doğru yere geliyor çünkü galip gelmeniz lazım. Futbol sonuç oyunu. Ama o sonucun nasıl geldiğine ya da nasıl kaybedildiğine kimse bakmıyor. Herkes kendi çerçevesinden eleştirisinde haklı. Ne yaparsanız yapın sonuç almak zorundasınız” şeklinde konuştu.

