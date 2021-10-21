Highway Outlet, TSE güvenli hizmet belgesini yeniledi

Highway Outlet, Pandemi döneminin en başından itibaren almış olduğu sıkı tedbirler ve uygulamalar ile 2020 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘’Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ almaya hak kazanan ilk AVM’lerden biri olmuştu.

Pandemi ile mücadele sürecinde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliği için gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak hizmet vermeye devam eden ve alışveriş merkezinde çalışan tüm personelleri aşıya yönlendirerek yüzde yüze yakın avm personelinin de aşılanmasını sağlayan Highway Outlet, TSE tarafından uygulanan Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını bir kez daha eksiksiz olarak yerine getirmesi sebebiyle TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesini yenilemeye hak kazandı.

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