Bolu güne yoğun sisle uyandı Bolu’da etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

Bolu’da sabah saatlerinde kent merkezi ve D100 karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sürücülerin güçlükle ilerlemesine sebep olan sis, havadan görüntülendi.
Bolu’da kent merkezi ve D100 karayolu Bolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan evler sislerin içinde kaldı.
Yoğun sis D100 karayolu Bolu geçişinde de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan yoğun sis havadan görüntülendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.