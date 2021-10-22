Boluspor, Menemenspor hazırlıklarını tamamladı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kendi evinde karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızıbeyazlı ekip son haftalardaki 3 puan hasretini gidermek için sahaya çıkacak.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın kendi evinde oynayacağı Menemenspor karşılaşması için Teknik Direktör Reha Erginer yönetimindeki hazırlıklarını tamamladı. Ligin son 4 haftasında sahada gösterdiği performansa rağmen rakibi karşısında 3 puan alamayan kırmızıbeyazlı ekip Menemenspor maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalamak istiyor. Menemenspor maçına günde çift antrenmanla hazırlanan ve eksiksiz olarak sahaya çıkacak Boluspor, ligdeki son 8 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle puan tablosunda 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

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