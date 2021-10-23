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Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0

DHA

Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0


Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx) Abdurrahim Dursun (xx), Fethi Özer (xx), Zahit Çınar (xx)(Dk.90+3 Hakan Bilgiç), Ali Keten (x) (Dk.72 Emin Bayram xx), Eray Ataseven (x) (Dk.72 Berk Yıldız xxx), Bregu (x) (Dk.72 Diarra xx), Roshi (xx), Abdurrahman Canlı (xxx), Alican Özyürek (xx)(Dk.46 Odah xx), Kasongo (xx)
NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx)Mazlum Demir (xxx), Ömer Şahbaş (xx), Mete Çelik (xx), Sinan Akgöl (xx), Alhassan (x), Cem Çelik (xx) (Dk. 75 Ahmet Arslan xx), Gomes (x) (Dk. 67 Mohamed Mahdi Sabah xx), Abdullah Aydın (xx) (Dk. 87 Emre Özer xx), Rasheed (xx)(Dk.75 Pote xx), Ahmet Sağat (xx) (Dk. 75 Himmet xx)
GOLLER: Dk.89 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)
SARI KARTLAR: Roshi, Abdurrahman (Beypiliç Boluspor), Rasheed, Muhammed Mahdi Sabah (Nasadoge Menemenspor)
Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında kendi evinde Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
32'nci dakikada Menemenspor'un kullandığı serbest vuruşta Bolusporlu Ali Keten'in hatasında topla buluşan Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rasheed'in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
59'uncu dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ahmet'in kafa vuruşunda kaleci Selmani uçarak topu kornere çeldi.
89'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk'in şutunda top ağlarla buluştu:1-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-23 21:09:03

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