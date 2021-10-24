Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı´nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Gölcük´te kartpostallık görüntüler oluştu.
Bolu kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta, çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharla birlikte renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkını görenler hayran kalıyor. Yeşil ve sarı ile mavinin birleştiği parkta kartpostallık görüntüler oluştu. Gölün etrafında yürüyüşe çıkanlar, doğa harikasının keyfini çıkardı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-24 12:37:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.