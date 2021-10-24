Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı´nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Gölcük´te kartpostallık görüntüler oluştu.

Bolu kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta, çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharla birlikte renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkını görenler hayran kalıyor. Yeşil ve sarı ile mavinin birleştiği parkta kartpostallık görüntüler oluştu. Gölün etrafında yürüyüşe çıkanlar, doğa harikasının keyfini çıkardı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-24 12:37:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.